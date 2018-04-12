مجلس وزراء ولاية النيل الأزرق يدعم برنامج العودة الطوعية للولاية

الكرمك 12-4-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة النيل الازرق اجتماعه اليوم برئاسة حسين يس حمد والي الولاية بقاعة اجتماعات محلية الكرمك .

وقال المهندس عبدالمنعم محمد ابوالقاسم وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي للمجلس لـ(سونا) إن حكومة الولاية اكدت حرصها ومواصلتها و دعمها لبرنامج العمل الطوعي وعودة العائدين والنازحين لمناطقهم.

وقال إن الاجتماع تناول العمل الانساني والعودة الطوعية التي تعتبر قضية استراتيجية وذات اهمية كبرى خاصة بمحلية الكرمك، مضيفا أن الحكومة ماضية في تحقيق الاستقرار الامني وتأمين الحدود وتشجيع العمل التجاري بين السودان واثيوبيا لزيادة الحركة الاقتصادية بالمحلية.

واوضح ان المجلس استمع لتقرير شامل عن اداء المحلية بدءا بمحور التعليم الذي تناول عددا من المدارس بالمحلية والبالغة 72مدرسة موزعة علي الوحدات الادارية الأربع. واكد التقرير ان المدارس تحتاج إلى اعادة تاهيل نسبة لتضررها من الحرب .

وابان ان المجلس إطمأن على توفر التقاوي للموسم الزراعي، مبينا أن المناطق غير الآمنة محدودة وغير مؤثرة على الخطة الزراعية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بعد اتساع دائرتها بالولاية ، موضحا ان المجلس وجه بالاهتمام بالغابات والمحافظة عليها من القطع الجائر .

واضاف عبدالمنعم ان المجلس وقف علي الحساب الختامي للعام المالي 2017م وتحليل الحساب بغرض التعرف علي الأداء المالي مبينا انه تم تكوين لجنة عليا للإشراف على قفل الحسابات من حيث الجانب الاداري والتنفيذي والإدارات ذات الصلة بالمحلية وفي اطار برامج وزارة المالية في ظل الظروف والمتغيرات. واكد ان المجلس وجه بإيجاد نوافذ من قبل وزارة المالية لتحسين مستوى تقديم الخدمات الاساسبة وتطوير الإيرادات.



