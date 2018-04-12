نائب رئيس الجمهورية يشهد توقيع الصلح بين الفلاتة والسلامات بمحلية برام بولاية جنوب دارفور

برام12-4-2018م (سونا) - شهد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن ووالي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب اليوم توقيع الصلح بين قبيلتي الفلاتة والسلامات بمحلية برام "136 كيلو متر جنوب مدينة نيالا حاضرة الولاية " ووجه حسبو لدى مخاطبته توقيع الصلح والي الولاية باصدار قرار بتحويل توصيات الصلح الى قانون يلزم الطرفين بإنفاذ بنود الاتفاق وطالب بملاحقة المتفلتين وكل من بتراجع عن الصلح ويقوم بتحريض الآخرين.

واكد نائب الرئيس ان الدولة حريصة على بسط الأمن والإستقرار والتنمية في ولايات دارفور مؤكدأ استمرار الجهود فى عملية جمع السلاح. وطالب قيادات المجتمع بمساعدة الدولة في بسط هيبة الدولة.

ولفت والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الي ان الصلح بين الفلاتة والسلامات آخر صلح قبلي في الولاية مؤكداً أن الاجراءات الامنية التي قامت بها حكومته منذ اكثر من عامين بسط الأمن والاستقرار في مدينة نيالا حاضرة الولاية وكل محليات الولاية بجانب تحقيق السلام الاجتماعي والمصالحات القبلية واعلن الحرب على المتفلتين الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار. ودعا الفكي لجنة الصلح الى اكمال ملف الصلح في اقرب وقت .

واكد ممثلو طرفي الصلح من السلامات والفلاتة التزامهم التام بتنفيذ الاتفاق فيما شهد التوقيع على الصلح لجنة امن الولاية ورئيس المجلس التشريعي بالولاية صالح عبد الجبار ورئيس الجهاز القضائي مولانا عبداللطيف محمد الامين وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية من المركز والولاية.

