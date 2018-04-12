رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي

الخرطوم 12-04-2018م (سونا) تلقي السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير مساء اليوم اتصالاَ هاتفياَ من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من مقر اقامته في اسبانيا معزياَ السيد الرئيس في وفاة ابن اخته راجياَ نقل تعازيه للاسرة الكريمة.

وقد شكر السيد الرئيس ولي العهد السعودي علي تعازيه الاخوية الصادقة .

واتفق الجانبان علي عقد اجتماع مشترك علي هامش القمة العربية التي ستعقد بمدينة الدمام السعودية الاحد القادم لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا الاقليمية والدوليه ذات الاهتمام المشترك.