ترامب: قرارنا بشأن سوريا سيصدر قريبا جدا

واشنطن 13-4-2018م (بى بى سى )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار بشأن التحرك في سوريا سيتم اتخاذه "قريبا جدا".

وأبلغ ترامب صحفيين أنه وفريقه ينظرون "بجدية بالغة" إلى الوضع، في أعقاب هجوم كيميائي مزعوم على بلدة دوما، في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق.

ويُعتقد أن قوى غربية تستعد لضربات عسكرية ضد قوات الرئيس بشار الأسد، لكن روسيا حليفة دمشق تعارض مثل هذا الإجراء.

وقال مندوب موسكو في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، "لا استطيع أن استبعد" إمكانية نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف نيبينزيا للصحفيين أن "الأولوية حاليا هي تجنب خطر الحرب".

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لديه "دليلا" على أن الحكومة السورية هاجمت دوما بالأسلحة الكيميائية.

وفي بريطانيا وافق مجلس الوزراء على "ضرورة اتخاذ إجراء" في سوريا "لضمان عدم استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية"، حسبما قال مكتب رئيسة الحكومة، تيريزا ماي.

وأضاف المكتب في بيان أن رئيسة الوزراء تحدثت مع ترامب، في وقت متأخر مساء الخميس، وأنهما اتفقا على "مواصلة العمل عن كثب" بشأن هذه القضية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيتحدث أيضا مع الرئيس الفرنسي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة.

ف ع

