البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ بعد قراره النهائي حول شن ضربات في سوريا



واشنطن 13-4-2018م (فرانس برس )- ذكر البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد بشكل نهائي كيفية الرد على هجوم "محتمل" باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما السورية السبت الماضي، بعد اجتماعه الخميس مع كبار مستشاريه للأمن القومي .

ونوهت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب تباحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء ضد دمشق .

وتمهيدا لاتخاذ قرار شن ضربات جوية ضد النظام السوري ردا على هجوم دوما، كثف ترامب الخميس مشاوراته حول الملف السوري. كما أكد الرئيس الفرنسي أن لديه "الدليل" على تورط نظام الرئيس بشار الأسد في الهجوم الذي لقي تنديدا دوليا واسعا، لكنه لم يكشف عن جدول زمني للرد المحتمل .

وقد أشار ترامب إلى أن "لم أقل قط متى سينفذ الهجوم على سوريا. قد يكون في وقت قريب جدا أو غير قريب على الإطلاق"، بينما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "لا يمكن تبريره مطلقا".

ف ع

