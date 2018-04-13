والى القضارف يعلن انتهاء مشكلة المياه منتصف العام الجارى



الخرطوم 13-4-2018م (سونا)-اعلن المهندس ميرغنى صالح والى ولاية القضارف انتهاء مشكلة المياه بولايته جذريا فى منتصف العام الحالى وذلك بتأمين مياه الشرب لمواطنى الولاية من خلال توصيل شبكة المياه التى بدأ تنفيذها فى العام 2016م بتكلفة كلية تجاوزت 800 مليون جنيه فى مساحة 1260كيلو متر طولى .

واشار صالح فى افادات لبرنامج (مؤتمر اذاعى ) باذاعة ام درمان نهار اليوم الى اكتمال العمل فى عدد مقدر من الاحياء بمحليات الولاية فى هذا الخصوص وانه سيتم خلال الفترة المقبلة بدء الاختبارات العملية للشبكة وقال ان بحيرة سدى اعالى سيتيت وعطبرة لها اسهام مقدر فى توفير مياه الشرب بالولاية واحداث تحول فى القطاع الزراعى بزيادة المساحات المزروعة وادخال البستنة ومحاصيل جديدة .

ف ع

