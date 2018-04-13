الخبير المستقل لحقوق الانسان يصل البلاد بعد غد.

الخرطوم 13-4-2018م (سونا )- يصل الي البلاد بعد غد الاحد ارستيد نونو سي الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان في زيارة للبلاد تستغرق عشرة ايام في اطار تكليفه من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تحت البند العاشر من جدول اعمال المجلس المتمثل في المساعدات التقنية وتنمية القدرات .

وقال الدكتور طارق مبارك مجذوب مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لوكالة السودان للانباء ان الهدف من زيارة الخبير المستقل متابعة توصياته السابقة الموجهة للحكومة من خلال تقريره السابق والذي قدمه امام مجلس حقوق الانسان في دورته ال 36 بجنيف. واضاف ان السودان اوفي بكامل التزاماته التي حددها الخبير مجددا التزام الحكومة بالتعاون التام مع آليات الامم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين اوضاع حقوق الانسان .

وتتضمن زيارة الخبير المستقل لقاءا مع وزير العدل، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،وزير الخارجية، منظمات المجتمع المدني، الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي،المفوضية القومية لحقوق الانسان، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ونقابة المحامين .كما سيزور الخبير المستقل سجن شالا الاتحادي ويختتم زيارته بعقد مؤتمر صحفي بمباني الامم المتحدة قبل ان يقدم نتائج زيارته وتوصياته لمجلس حقوق الانسان في سبتمبر من هذا العام.

