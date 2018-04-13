المعارضة البريطانية تدعو للتمرد على تعليمات ترامب بسوريا



أبوظبي 13-4-2018م ( سكاي نيوز عربية)- اعتبر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي

كوربين، الجمعة، أن على بريطانيا السعي لإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا، بدلا من انتظار تعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حصلت، الخميس، على تأييد كبار أعضاء حكومتها لاتخاذ إجراء لم يتحدد لردع الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا .

وقال كوربين إنه يجب أخذ رأي البرلمان قبل أي عمل عسكري .

وأضاف "يبدو أن الحكومة تنتظر التعليمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن كيفية التصرف".

وتابع "يجب أن تسعى بريطانيا لتحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المروع الذي وقع مطلع الأسبوع، كي تتسنى محاسبة المسؤولين عنه".

ف ع

