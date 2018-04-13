حسبو يتفقد العائدين من معسكرات النازحين إلى منطقة أم بطيخة بمحلية كتيلا بجنوب دارفور





أم بطيخة 13-4-2018م (سونا ) - تفقد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن ووالي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي، العائدين طواعية من معسكرات النازحين، السلام، كلمة، السريف وصافية إلى منطقة أم بطيخة بمحلية كتيلا التي نزحوا منها عام 2012م إبان الصراع القبلي بين القمر والبني هلبة.

ودعا سيادته لدى مخاطبته العائدين بأم بطيخة اليوم إلى المحافظة على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي ، وشدد على ضرورة محاربة المتفلتين ، واللصوص وتجار المخدرات وكل الظواهر السالبة بجانب محاربة الذين يثيرون الفتن.

وقال حسبو " منعنا السلاح لأنه سبب كل مشاكل النهب والقتل والتمرد " ، وحث سيادته جميع المواطنين الى تسليم السلاح / مشيرا الى ان عقوبة إمتلاك السلاح تصل الى الاعدام أو السجن المؤبد ، مؤكدأ أن مشروع جمع السلاح لا رجعة فيه ولا توجد مجاملة في جمع السلاح.

وأضاف ان شعارنا ( فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون). وأشار إلى أن الأمن مسؤولية الجميع، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية وتوفير المعلومات عن المتفلتين ، موجها مفوضية العودة الطوعية بتوفير المياه ومدرسة للأساس الى جانب إنشاء مركز صحي في أم بطيخة، كما وجه ديوان الزكاة بتأسيس مسجد في المنطقة إضافة توفير التقاوي، البطاطين والمشمعات وتكوين آلية لتوفير احتياجات العائدين كوسائل حركة لترحيل العائدين.

وقال حسبو للعائدين (إن العودة الطوعية من أولويات رئاسة الجمهورية نحن معاكم كل مطالبكم واجبة التنفيذ والدولة ترعاكم وتوفر احتياجاتهم).

من جانبخ أعلن والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب عن توفير معينات الإيواء ، ذرة، آبار مياه ، طاحونتين ، تقاوى وإثنين وابوروتراكتر للعائدين في بطيخة في غضون أسبوعين، داعيا إلى التوحد والتماسك.



وأعلن مفوض العودة الطوعية تاج الدين إبراهيم التزامهم بتوفير الغذاء والإيواء وسبل كسب العيش بجانب توفير الاحتياجات العاجلة للعائدين في بطيخة، معلناً تضمين أم بطيخة من القرى النموذجية في العام 2018 م.

وقال ممثل العائدين العمدة داوود عبد الله (إنهم عادوا طواعية)، مرحبا بنائب رئيس الجمهورية، شاكرا له تفقد أحوالهم. .