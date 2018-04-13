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أخبار محلية - سياسية

وزارة العدل والشركة الإسلامية توقعان عقداً للخدمات العلاجية

التاريخ : 13-04-2018 - 06:23:00 مساءً
الخرطوم في 13-4-2018م (سونا) - تم اليوم بمبنى وزارة العدل التوقيع على عقد للخدمات الطبية والعلاجية بين وزارة العدل والشركة الإسلامية للتأمين بحضور السيد وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل .
وقد وقع عن الوزارة رئيس الجمعية الخيرية للمستشارين أنور سر الختم، فيما وقع باسم الشركة أحمد عبد الرحمن أحمد .

من جانبه استعرض أنور سر الختم المجهودات التي بذلت في الفترة السابقة للوصول إلى أفضل مستويات الخدمات الطبية في السودان، مشيرا إلى أن للجمعية العلاجية استثمارات في عدد من المجالات.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر الوزارة كل من مساعد النائب العام هشام أحمد مساعد الأمين العام لديوان الحسابات وممثل وزارة المالية الأستاذة وفاء أرو.
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