وزير العدل يؤكد الاهتمام بالبنى التحتية في إطار برنامج إصلاح الدولة





الخرطوم في 13-4-2018م (سونا) - أكد وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل اهتمام وزارته بتطوير البنى التحتية في إطار برنامج إصلاح الدولة، وقال ان"إصلاح البيت يبدأ من الداخل"

. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالمستشارين بالوزارة ومخاطبته مراسم توقيع عقد الخدمات الطبية والعلاجية بين وزارة العدل والشركة الإسلامية للتأمين.





وأشار إلى أن العلاج يشكل هاجسا كبيرا، مشيدا بجهود لجنة العلاج في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، متمنيا أن يثمر توقيع العقد مع الشركة الإسلامية للتأمين، مشددا على أهمية تطوير العمل الداخلي والتكافلي وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات.





وأكد الوزير أنه من أولويات الوزارة أن يكون التواصل فعالا في مجال الحوسبة والاتصال على الشبكة، مبينا أنه تم عقد لقاءات مع بنك الخرطوم، وتم إعداد دراسة، مثمنا الجهود التي بذلها المركز القومي للمعلومات لدعم الوزارة في هذا الجانب.





وأشاد د. جميل بتعاون العاملين بالوزارة والرغبة في إحداث نقلة، وقال "نشجع العمل على إبراز الكفاءات"، معلنا عن جائزة الوزير للتميز في بحوث القانون أو أي فكرة جيدة.





وقال إن الوزارة شهدت في الفترة الماضية نوعا من الاستقرار الإداري وعلى رأسها إجازة الهيكل الوظيفي والهيكل الراتبي للوزارة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للتظلمات حرصا منهم على تحقيق العدالة و استقرار منسوبي الوزارة.





وأعلن الوزير عن افتتاح المقر الجديد للمسجل التجاري خلال الشهر القادم، مشيدا بجهود وزارة المالية ودعمها للوزارة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة عمل المستشارين والترتيبات الجارية مع المحامي العام والشؤون المالية والإدارية لتتم عملية التوثيق برقم متسلسل.





وأكد أن الوزارة تمضي بصورة علمية في برنامج إصلاح الدولة، مشيدا بالتعاون القائم بين وزارته والنيابة العامة، مؤكدا أنه سوف تكون هناك شراكة مثمرة بينهما.





من جانبه قال وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم أن الوزارة تستشرف مرحلة جديدة في إطار خطتها لتطوير العمل، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده الآن .

وأكد الرزم أهمية التعاون مع الجهات الأخرى وتضافر الجهود وتطوير الكادر البشري، مشيدا بتعاون المركز القومي للتدريب في هذا الجانب، مشيرا إلى ترتيبات لتوفير مشروعات للمعاشيين.





من جانبها أشادت وزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة بتوقيع عقد الخدمات الطبية للمستشارين، مؤكدة حرص الوزارة على علاج المستشارين وفق قانون العمل لسنة 2017 الذي يكفل لهم العلاج على حساب الدولة.





وقالت "نحن ملتزمون بتعزيز وتطوير النيابة العامة في إطار برنامج إصلاح الدولة".



وأشارت إلى أن وزارة العدل وزارة إيرادية تدعم خزينة الدولة.

وأضافت بان وزارة العدل تستشرق عهدا جديدا مع الشركة الإسلامية للتأمين، وهي من الشركات الرائدة .

