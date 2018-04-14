نافع: مجلس الحزاب السياسية الإفريقية يؤكد ثقته في قدرات المرأة في إفريقيا

الخرطوم 14-4-2018م(سونا)- أكد الدكتور نافع علي نافع الامين العام لمجلس الاحزاب السياسية الافريقية ثقه مجلس الاحزاب السياسية الافريقية في قدرات و ابداعات قيادات المراة في افريقيا مشيراالي الارادة القوية للمراة الافريقية لافتا الى قدرتها علي المساهمة الفعالة في نهضة القارة و رفاهية انسانها.

ودعا الامين العام لمجلس الاحزاب السياسية الافريقية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المكتب التنفيذي لجناح المرأة و الورشة التدريبية اليوم بقاعة برج الاتصالات بالخرطوم بحضور البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم دعا المكتب التنفيذي لجناح المراة في السعي لتحقيق انجازات كبيرة في القارة باعتبار ان القارة بكرة و معطاءة وقال: "تقع عليكن مهمة حشد نساء افريقيا في اطار مشروع نهضوي كبير وهادف الذي يمكن نساء القارة سياسيا و اقتصاديا و الذي يطور المراة الافريقية معرفيا وتقنيا".

وأشار نافع الى ان مجلس الاحزاب السياسية الافريقية اهتم بالتنمية السياسية داخل الاحزاب الاعضاء بالدعوة الي ان تعزز الاحزاب قيم الحرية و الديمقراطية و النزاهة و الشفافية بالاضافة الي بناء المؤسسات الحزبية المستقلة في أدائها.

و كشف نافع عن قرار المجلس بإنشاء مجالس للتنسيق في كل اقليم القارة الخمسة يتراسة نائب رئيس المجلس من الاقليم المعني لتشكل ادوات تنفيذية فعالة في تحقيق اهداف المجلس من خلال تقوية العمل المشترك بين الاحزاب السياسية الافريقية و تصويب جهودها نحو تحقيق تطلعات القارة الكبري التي يطرحها الاتحاد الافريقي من خلال الهدف الكبير (افريقيا صوت واحد و هدف واحد).

ومن جانبه اكدت السيدة آنه مستيس نائب رئيس جناح المراة في مجلس الاحزاب السياسية الافريقية أهمية دور المراة في تنمية القارة الافريقية مشيرة الى ان جناح المراة في المجلس يمثل صوت نساء افريقيا و دعت إلى ضرورة اتخاذ الخطوات التي تمكن المراة بالقيام بدورها تجاه القارة الافريقية.