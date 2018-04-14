مساعد رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة تمكين المرأة الإفريقية من حقوقها السياسية

الخرطوم 14-4-2018م(سونا)- دعا الشيخ إبراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية إلى ضرورة تمكين المرأة الافريقية من حقوقها السياسية التي كفلها لها الشرع مشيرا الي تبؤ المراة السودانية مواقع مختلفة في المجالات كافة مطالبا بأن تنال المرأة حقوقها السياسية كاملة بمقتضى الدين الاسلامي.

وقال مساعد رئيس الجمهورية لدي مخاطبته اليوم ببرج الاتصالات الجلسة الافتتاجية لاجتماعات المكتب التنفيذي لجناح المرأة في مجلس الاحزاب السياسية الافريقية بالتعاون مع المؤتمر الوطني قال إن السودان يتطلع لأن تتطور القارة الافريقية، مشيرا لأهمية تطور المراة من خلال تطورها في مفهومها السياسي باعتبارها جزء من تطور القارة لافتا الى ان السودان متقدم في اعطاء المراة حقوقها السياسية مشددا على أهمية على اهمية العمل على بسط حقوق المرأة الافريقية.