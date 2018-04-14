تيريزا ماي: الضربة العسكرية على سوريا لا علاقة له بتغيير النظام

لندن 14-4-2018(الجزيرة نت ) - بررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت مشاركة بريطانيا في الضربات العسكرية في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، قائلة إنه "لا يوجد بديل عملي عن استخدام القوة".

وقالت رئيس الحكومة البريطانية في بيان "لا بديل عن استخدام القوة (...) لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري"، محملةً دمشق المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما بمنطقة الغوطة الشرقية.

وأضافت أن "هذا لا يتعلق بالتدخل في حرب أهلية ليس لذلك علاقة بتغيير النظام"، واصفة الرد العسكري بأنه "ضربة محدودة".

وأكدت أن الضربة سترسل "إشارة واضحة إلى أي شخص آخر يعتقد أن باستطاعته استخدام الأسلحة الكيميائية مع الإفلات من العقاب".

ومضت ماي قائلة "لا يمكننا السماح باستخدام الأسلحة الكيميائية لتصبح أمرا عاديا داخل سوريا أو في شوارع المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر في عالمنا".

