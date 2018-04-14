رئيس الجمهورية يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين

الخرطوم 14 -4-2018 م ( سونا ) - توجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بعد ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية مترئسا وفد السودان المشارك في القمة العربية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية التي تنعقد بالظهران على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات يومي 15 و16 أبريل الجاري.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية ، والفريق أول ركن عوض ابنعوف وزير الدفاع ، والفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية، والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي و عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.