المؤتمر الشعبي بشمال دارفور يجدد تمسكه بالحوار الوطني‎

الفاشر 14-4-2018م (سونا) - جدد أمين حزب المؤتمر الشعبي بولاية شمال دارفور عبد الله محمد آدم الدومة تمسك الحزب بالحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لمعالجة كافة قضايا البلاد.

وقال خلال مخاطبته اليوم بمقر الحزب بالفاشر فاتحة اعمال مؤتمر الشباب الثالث ان خيار العنف بات لايخدم اى قضية سوى تحقيق المزيد من الخراب والدمار وعدم الاستقرار والمعاناة للشعب السوداني مشدداً على ضرورة عدم الإحجام عن المشاركة في سبيل إحداث التغيير المنشود والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار الدومة في هذا الصدد الى ما اَلت اليها الاوضاع بكلٍ من مصر وليبيا وسوريا بسبب استخدام العنف لتغيير انظمتها القائمة داعياً إلى استلهام العظات والعبر من تجارب تلك الدول في سبيل تجنيب البلاد ويلات الحرب.

وطالب الدومة الأحزاب بمراجعة مواقفها والعمل من أجل تغليب مصلحة الوطن الكلية على المصالح الذاتية والعمل وفق فهم سياسي جديد وذلك بتوحيد ودمج الأحزاب ذات الأهداف المشتركة.

من جهته كشف امين الشباب بالحزب بالمركز محمد عباسي الفادني أن مؤتمر الشباب الذي التأم اليوم بالفاشر يجئ ضمن سلسلة من المؤتمرات التي انتظمت ثلاثة عشر ولاية من مختلف ولايات السودان وذلك في اطار الاستعدادات لمؤتمر الشباب الاتحادي وأوصى الشباب بالانفتاح على الاحزاب من اجل دفع مسيرة العمل السياسي بالبلاد.

فيما أكد أمين الشباب بالولاية الدومة أبو القاسم ان المؤتمر يهدف الى اختيار قيادة جديدة لافتاً الى ان المؤتمر سيستمر لمدة يوم واحد يتم خلاله تقديم خطاب الدورة بجانب استعراض ورقتى عمل حول قضايا الشباب، والشباب والمعرفة كما سينتخب المؤتمر رئيس مجلس الشباب.

