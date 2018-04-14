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أخبار محلية - سياسية

لجنة أمن ولاية كسلا تقف علي حجم انسياب المواد البترولية للولاية

التاريخ : 14-04-2018 - 05:31:00 مساءً
كسلا 14-4-2018م (سونا) - عقدت لجنة أمن ولاية كسلا اجتماعا برئاسة والي الولاية الاستاذ آدم جماع آدم بغرض التأكد من موقف المواد البترولية بالولاية ومدى توزيعها على محطات الوقود .
واوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الدكتور يحيي الهادي سليمان أن اللجنة اطمأنت على كل الكميات الواردة للولاية والتي تكفي حاجة الولاية، مشيرا الى ان اللجنة تناولت ايضا خلال الاجتماع موقف مكافحة المخدرات وجمع السلاح .
ووجهت اللجنة في هذا الصدد باتخاذ اجراءات حاسمة لمكافة المخدرات باعتبارها من المهددات الاجتماعية الكبيرة التي تستهدف عقول الشباب متناولا مخرجات اجتماع لجنة الولاية مع لجنة امن محلية تلكوك الذي تم بحضور عدد من القيادات والشركات العاملة في مجال التعدين بالمحلية وذلك بهدف تهيئة بيئة العمل للشركات حتي تقوم بواجبها حيال مجتمع تلكوك في اطار المسئولية الاجتماعية تحقيقا للفائدة الملموسة لمجتمع المحلية .
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