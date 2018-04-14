البشير يصل الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

الظهران 14 -4-2018م (سونا) - وصل إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مترئسا وفد السودان المشارك في القمة العربية العادية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات التي تبدأ أعمالها غدا .

وكان في استقباله الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وسفير السودان بالمملكة العربية السعودية عبد الباسط السنوسي ومندوب السودان الدائم بالجامعة العربية عبد المحمود عبد الحليم.

ويضم وفد السودان بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية ، الفريق أول ركن عوض ابنعوف وزير الدفاع ، الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية، الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية.



