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أخبار محلية - سياسية

رئاسة الجمهورية تكرم أسرة الشهيد موسي سليمان

التاريخ : 15-04-2018 - 09:34:00 صباحاً
الدلنج 15-4-2018م(سونا) - قام الاستاذ بشارة جمعة أرور ممثل رئاسة الجمهورية ترافقه الاستاذة بثينة جودة مسؤولة الشئون الانسانية بصندوق دعم السلام بتكريم اسرة الشهيد موسى علي سليمان وتمليكها آليات سبل العيش الكريم كما تجري الترتيبات لتكريم سبعة وعشرين أسرة آخرى .
وقال بشارة ان التكريم يجئ من أعلى مستويات الدولة وفاء وتقديرا لما بذلوه من غال ونفيس للحفاظ علي تراب الوطن وثرواته .
وأضاف أن هذا العمل يتم بالتنسيق مع منظمة الشهيد مؤكدا ان رئاسة الجمهوريه لن تألو جهدا في مواصلة تكريم أسر الشهداء والمجاهدين من اجل تثبيت دعائم السلام والاستقرار بجنوب كردفان.
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