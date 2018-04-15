السفير عبد المحمود :القمة العربية فى الظهران تتميز بأهميتها المتمثلة في التوقيت والمضمون والمكان

الظهران 15-4-2018م (سونا)- قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية ان القمة العربية التاسعة والعشرين التي تنطلق بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تتميز باهميتها المتمثلة فى التوقيت والمضمون والمكان.

وأوضح السفير عبدالمحمود ( لسونا ) أن القمة ستعتمد قرارا بعقد قمة عربية ثقافية وهو الاقتراح الذى تضمنه خطاب الرئيس عمر حسن احمد البشير أمام قمة الأردن العربية السابقة.

وأضاف أن القمة ستركز على عدة موضوعات تشغل الساحة العربية والاقليمية والدولية وعلى رأسها أوضاع المنطقة والقضية الفلسطينية والأزمات السورية واليمنية والليبية وقضايا الأمن القومى العربى بما فيها الأمن الغذائي الذى يلعب فيه السودان دورا محوريا إلى جانب مشاركاته الإيجابية الأخرى فى قضايا المنطقة والأمن القومى العربى علما بأن القمة ستعتمد القرار الخاص بدعم السلام والتنمية في السودان وعقد مؤتمر عربى لإعمار وتنمية السودان .

