نائب رئيس المؤتمر الوطني يشدد على ضرورة التزام عضوية الحزب بمبادئ وقيم وأخلاق الحزب

كادقلي 15-4-2018م ( سونا) - شدد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم علي ضرورة التزام عضوية الحزب بمبادئ وقيم وأخلاق الحزب بعيداً عن الجهوية والقبلية والمصالح الشخصية وإقتران الفهم بالعمل وتعزيز الصلة بالجماهير مؤكدا بأن معيار نجاح قيادات الحزب يكمن في خدمة الشعب وكسب قلوب الجماهير وتحسين معاشهم .

ومضى الي القول بأن أي قيادي داير يتقدم الصفوف لازم يكون عندو قواعد ويجي من عمق الجماهير وأن كثرة الإجتماعات والتقارير النظرية ليس له قيمة وأن رضا الجماهير هو المقياس الحقيقي .

وطالب فيصل عضوية الحزب بمراجعة وجرد الحساب للبرنامج الإنتخابي السابق لرئيس الجمهورية قبل قيام إنتخابات العام 2020 في مواعيدها .

كما طالبها بالثقة في النفس وإسناد حكومة الوفاق الوطني والحصر الدقيق للعضوية والبناء الحقيقي للحزب الإستعداد للمؤتمرات التنشيطية في أكتوبر المقبل توطئة لإنعقاد المؤتمر العام في 2019 محذرا من تصفية الحسابات والجهويات والقبليات والشلليات والحفر .

وقال( البحفر حفرة بنرميهو فيها وندفنو ) مشيرا إلى الجهود الجارية لإستكمال قضايا الحوار الوطني بالتشاور مع القوي السياسية فيما يلي تشكيل اللجنة القومية لإعداد الدستور الدائم للبلاد إضافة إلي تكوين المفوضية القومية للإنتخابات ، قاطعا الطريق أمام القوي السياسية الأخري ( ما في دائرة بنفضيها تاني وستكون المنافسة حرة وشريفة بين القوي السياسية )وأوصى عضويته بالوحدة والمحبة وإحكام البناء وتوسعة الصف لخوض المرحلة المقبلة .

