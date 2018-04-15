الشيخ عباس بشير آدم رئيساً لتشريعي جنوب الجزيرة

مدني 15-4-2018م (سونا) - خاطب الأستاذ عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة صباح اليوم الجلسة الأولى لمجلس تشريعي المحلية برئاسة المحلية إنابة عن المعتمد مرحباً بالاعضاء معبرا عن سعادته لنيلهم ثقة الوالي بإختيارهم اعضاء بالمجلس .

وقدم تنويرا عن قانون الحكم المحلي والعلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي معلنا تعاونه الكامل مع الجهاز التشريعي لخدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات وترقيتها ودعا الي ضرورة التعاون والتكاتف في كل القضايا الوطنية .

و تم خلال الجلسة الإجرائية التي ترأسها الشيخ عباس بشير ادم أكبر الأعضاء سناً إنتخاب الشيخ عباس بشير آدم رئيساً للمجلس والأستاذ فضل الله جعفر نائباً للرئيس والأستاذ بخيت سعيد رئيساً للجنة التشريع والشؤن القانونية والأستاذ التجاني حامد رئيساً للجنة المالية والاقتصادية والاستاذ كامل عمر سالم رئيسا للجنة الخدمات والأستاذة سهى محمد سعيدعثمان رئيسا للجنة الشؤن الثقافية والاجتماعية والرياضة والاعلام .

وفي ختام الجلسة قدم رئيس المجلس تهانيه للاعضاء لنيلهم ثقة والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر ايلا وأعلن عن جاهزيتهم لتحمل المسؤولية بكل ثقة من اجل مواطن الولاية والمحلية مؤكدا مساندتهم للجهاز التنفيذي في برامج التنمية المختلفة والتعاون في شتي المجالات .

