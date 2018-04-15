إنتخاب الشيخ علي حسن بلال رئيساً لتشريعي محلية القرشي

مدني 15-4-2018م (سونا) - شرف الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد محلية القرشي صباح اليوم بالقاعة الصغري بالمحلية الجلسه الإفتتاحية لمجلس تشريعي المحلية بحضور القيادات السياسية والتنفيذية والشرطية والامنية والعدلية .

وهنأ المعتمد أعضاء المجلس علي إختيارهم لقيادة العمل التشريعي بالمحلية والذي يعتبر اختيارا موفقا صادف أهله وضم كل ألوان الطيف السياسي في ظل حكومة الوفاق الوطني ، مؤكدأ ان المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواصلة التنمية التي شهدتها المحلية في ظل حكومة الأمل والتحدي .

وأعلن وداعة إكتمال عمليات حصاد القمح في كافة أقسام مشروع الجزيرة في المحلية إلي جانب وصول وفد الشركة الصينية للوقوف على موقع محلج القرشي الذي سيبدأ تركيبه خلال الفترة المقبلة والذي يعتبر بمثابة نواة لنهضة زراعية شاملة بالمحلية ويستوعب 3 آلاف عامل .

على صعيد آخر وخلال الجلسة الإجرائية تم بالوفاق التام إنتخاب الشيخ علي حسن بلال رئيساً للمجلس والزين علي النعمة نائباً للرئيس وعبد الله النتيفة رئيساً للجنة المالية والأستاذ عبد الله الشيخ رئيساً للجنة التشريع والأستاذة نعمات محمد رئيسة للجنة الخدمات والخير إبراهيم رئيساً للجنة الثقافية .

