والي النيل الأزرق يؤكد أهمية المحافظة على روح الوفاق الوطني

الدمازين في 15-4-2018م ( سونا ) - أكد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الازرق رئيس المؤتمر الوطني رئيس مجلس الأحزاب السياسية بالولاية على ضرورة بسط روح الوفاق والانسجام وتكامل الادوار بين أحزاب الوحدة الوطنية والاجهزة التنفيذية والتشريعية بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفدا من هيئة البرلمانيات بالمجلس التشريعي لولاية القضارف بحضور الاستاذ عبدالله رحمة الله نائب رئيس المجلس .

وجدد الوالي حرص المؤتمر الوطني علي المضي قدما في تعزيز مسيرة الوفاق الوطني الذي تحقق بفضل الجهود الجارية لانزال مخرجات الحوار الوطني علي أرض الواقع .

ودعا الى ضرورة المحافظة علي روح الوفاق الوطني وصولا الي آفاق الاستقرار والنهضة الشاملة .

وأبان رئيس المجلس التشريعي بالولاية أن الزيارة تجئ في اطار برامج التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المجلسين في المجالات البرلمانية والتشريعية والرقابية.

وأشاد وفد المجلس التشريعي بولاية القضارف بمستوى التناغم بين الاجهزة التنفيذية والتشريعية بالنيل الازرق معلنا جاهزيته لتحقيق المزيد من برامج التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وقد امن اللقاء على إقامة برامج للتوأمة والشراكة بين برلمانيات الولايتين لمناصرة قضايا المرأة .