د. فيصل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في السودان

الخرطوم 15 - 4 -2019م (سونا ) - جدد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية ، حرص الحكومة على المضي قدما فى التفاوض السلمي مع الفرقاء وتطلعها الي إستدامة السلام فى المنطقتين ودارفور .

ورحب سيادته لدي لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل، بانعقاد المشاورات غير الرسمية بين الحكومة والحركات غير الموقعة على السلام في برلين غدا.

وقال مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير خالد موسى فى تصريحات صحفية إن مساعد الرئيس قدم لسفير الاتحاد الاوربي شرحا حول سياسة الحكومة والجهود المبذولة لاستتباب الامن والاستقرار والسلام فى دارفور لافتا الى أن دارفور أصبحت آمنة بعد عملية جمع السلاح .

وأشار السفير خالد الى أن مساعد الرئيس قدم خلال اللقاء شرحا وافيا حول العملية السياسية في البلاد بجانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مؤكدا قيام الانتخابات فى موعدها لافتا الى أنه سيتم تكوين اللجنة القومية لكتابة ووضع الدستور .

وقال خالد موسي إن اللقاء ناقش قضايا التعاون بين السودان والاتحاد الاوربي وكذلك التطورات السياسية وعملية السلام .

وأبان السفير خالد أن سفير الاتحاد الاوربي فى الخرطوم أطلع مساعد الرئيس على جهود الاتحاد الاوربي فى دعم عملية العون التنموي خاصة فى مناطق دارفور وحصاد المياه وقضايا اللاجئين والأمن الغذائي.

من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل أنه بحث مع المساعد جوانب علاقات السودان بالاتحاد الاوربي مضيفا أن السلام والاستقرار فى السودان والاقليم يأتي ضمن أولويات هذا

الحوار.

وعبر جان ميشيل عن أمله أن يكون الحوار الذى يجري فى برلين بين الحكومة والحركات غير الموقعة شاملا ويؤدي الى وقف دائم للعدائيات فى السودان لتحقيق التنمية .

وأعلن عن تقديم مساعدة من الاتحاد الاوربي لدول حوض النيل بمبلغ 10 ملايين يورو لانشاء أكثر من 50 محطة على طول النيل لتمكين الدول الاعضاء من إمتلاك البيانات الخاصة بمصادر المياة فى دول الحوض.



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