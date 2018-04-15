الملك سلمان يتسلم رئاسة القمة العربية ال29 ويدين الانتهاكات الإيرانية الحوثية

الظهران 15-4-2018م(موفد سونا)- تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئاسة القمة العربية ال29 في افتتاحية القمة العربية العادية بالمنطقة الشرقية بمدينة الظهران اليوم من الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة السابقة.

وأشاد الملك سلمان بالمملكة الأردنية الهاشمية وعلي رأسها ملكها عبدالله لرئاسته للدورة العربية السابقة ومتابعته للقضايا العربية.

وجدد خادم الحرمين الشريفين إدانته ورفضه للقرار الأمريكي المتعلق بالقدس مؤكدا أن القدس الشرقية هي ضمن الأراضي الفلسطينية كما جدد التزامه بوحدة الأراضي اليمنية واستقلال اراضيه وحماية شعبه وفقا للحوار الوطني اليمني وأضاف "نؤيد كل الجهود الرامية للحل السلمي لمشكلة اليمن " .

ودعا الملك المجتمع الدولي والإقليمي الى تهيئة السبل لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وحمل المليشيات الحوثية وإيران استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني .

وأدان بشدة العمليات الإرهابية التي استهدفت مكة المكرمة بإطلاق عدد من الصواريخ وطالب الملك سلمان بموقف أمني عاجل لهذه الانتهاكات كما دعا المؤسسات الدولية بدعم الشرعية في ليبيا منعا للتدخلات الخارجية .

وأشار خادم الحرمين الشريفين الى أن أكبر خطريواجه الأمة العربية هو خطر الإرهاب والتطرف الطائفي مجددا إدانته للتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية وتهديده لأمنها القومي .