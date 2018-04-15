وفد المكتب التنفيذي لجناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية يثمن دور جامعة إفريقيا في إسناد ريادة المرأة الإفريقية

الخرطوم 15-4-2018م (سونا) - استقبلت جامعة إفريقيا العالمية صباح اليوم وفد من المكتب التنفيذي لجناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية برئاسة السيدة آنه مستيس نائب رئيس جناح المرأة بالمجلس، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لجناح المرأة المنعقد بالخرطوم في الفترة من 13-15 ابريل الجاري .

ورحب البروفيسور موسى طه نائب مدير جامعة إفريقيا العالمية بالوفد الزائر، مستعرضا دور الجامعة في المحيط الإفريقي وأنه تخرج في الجامعة 26 ألف خريج يعملون الآن في إفريقيا، مؤكدا اهتمام الجامعة بالبحوث والدراسات والتدريب وورش العمل، ولها قناة تلفزيونية للبث الحي .

رحبت الدكتورة هند مأمون بحيري عميد كلية علوم التمريض بوفد جناح المرأة، وقالت إن الجامعة لديها جهود في برنامج مكافحة الأيدز عبر شراكة مع مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية لتعم رسالتها في هذا الإطار كل إفريقيا.

من جانبها أشادت السيدة آنه بجامعة إفريقيا العالمية ودورها الكبير في استيعاب الطلاب الأفارقة، وأعربت عن أملها في أن تزيد الجامعة من فرص المنح الدراسية والتدريب خاصة للمرأة حتى تتحقق ريادة المرأة الإفريقية.

ورافق الوفد في هذه الزيارة د. أزهري التيجاني نائب الأمين العام لمجلس الأحزاب الإفريقية .