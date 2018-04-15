برلماني يثمن انضمام منتسبي العدل والمساوة لركب السلام



الخرطوم 15-4-2018 (سونا) - ثمن الأستاد آدم علي شوقار عضو المجلس الوطني رئيس مجلس حركات سلام دارفور، انضمام بعض منتسبي حركة العدل والمساوة لركب السلام واعتبرهم إضافة حقيقية، مشيرا إلى أنه لم يتبقى من حركة العدل والمساوة إلا مجموعات بسيطة في جناحيها العسكري والسياسي، مؤكدا أن السلام بدارفور أصبح أمرا واقعا.

وأضاف شوقار في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن أي مجموعة تأتي للسلام هي إضافة للأمن واستقرار البلد، مشيدا بالذين انحازوا للسلام، مجددا دعوته للحركات المسلحة لللانخراط في الحوار، لافتا إلى أن السودان الآن يتجه لتعزيز السلام وإرساء التنمية .

وأكد شوقار أن جميع المطالب التي دعت الناس لحمل السلاح ستتحقق عبر الحوار ومخرجاته وليس عن طريق البندقية، متعهدا بإدانتهم لاحقا لاستخدام القوة للوصول للأهداف .

وقال إن الأجواء آلان مواتية لبناء دولة راشدة تراعي كل الحقوق السياسية وخلافها، مؤكدا رغبتهم في بناء البلاد وفق ما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني، مشيدا بخطوة رئاسة الجمهورة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووصفها بالإيجابية وخطوة لبناء الثقة، مردفا بالقول "السودان اليوم خالي من السجناء السياسيين"

وجدد مطالبته بالإسراع بتنفيذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني لإرساء مزيد من الحريات .

ف ع

