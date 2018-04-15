القمة العربية العادية التاسعة والعشرون تبدأ أعمالها بمدينة الظهران اليوم‎



الظهران 15 - 4 - 2018 م موفد (سونا) - بدأت فعاليات القمة العربية العادية " 29" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " بمدينة الظهران اليوم بمشاركة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي وصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس، مترأسا وفد السودان والذي استقبله أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة قادة الدول العربية .

وسيدخل المؤتمرون بعد الجلسة الافتتاحية في جلسات مغلقة لمناقشة القضايا العربية وسط تهديدات وتحديات كبرى تواجه الأمن القومي العربي وعلى رأس جدول أعمالها القضية الفلسطينية، ملف القدس، بالإضافة إلى القضية السورية التي أخذت حيزا دوليا إثر التطورات التي حدثت قبل يومين (الهجوم الثلاثي) فضلا عن القضية الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب وكثير من القضايا التي تهم الدول العربية.

ف ع

