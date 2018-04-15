نائب رئيس البرلمان : للسودان تجربة ثرة في التعامل مع الكوارث



الخرطوم 15- 4 -2018 (سونا) - أعلن مولانا أحمد محمد التجاني؛ نائب رئيس المجلس الوطني التزام المجلس بتبني توصيات ورشة تعزير الإطار القانوني للاستجابة الدولية في حالات الكوارث في السودان؛ التي نظمتها لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية اليوم؛ بالتعاون مع هيئة البرلمانيات السودانيات وجمعية الهلال الأحمر السوداني بالشراكة مع الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وقال - في الجلسة الافتتاحية - إن السودان له تجربة ثرة في التعامل مع الكوارث والظروف الطبيعية والصراعات والنزاعات، مشيدا بوعي السودانيين في النفرة والنفير وسرعة الاستجابة لصد الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مثمنا فكرة قيام الورشة التي تهدف الى تأسيس قانون يؤطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات و المنظمات العاملة في مجال الكوارث.

من جانبه؛ استعرض الأستاذ صالح جمعة محمد ؛ نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية بالمجلس الوطني؛ جهود لجنته وآفاق التعاون مع المنظمات التي تهتم بشأن الكوارث في السودان، متطرقا الى أهداف الورشة التي تؤسس للإطار البيئي والقانوني، كما أشار الى خطورة الكوارث على الإنسان ورفاهيته، وعدد صالح أسباب الكوارث ومتغيرات المناخ والديموغرافيا، داعيا المجلس الوطني والجهات ذات الصلة الى تضافر الجهود لوضع قانون وسن تشريعات تساعد السودان في التصدي للكوارث.

الى ذلك دعت الأستاذة مثابة حاج حسن؛ رئيسة هيئة البرلمانيات السودانيات الى أهمية الاهتمام بالكوارث، منبهة الى خطورتها، وقالت إن الدول التي سنت قانون للكوارث تحظى بالدعم الفني واللوجستي، مبينة أن تقاطعات القوانين بالسودان حرمته من الدعم الدولي لحمايته من الكوارث .

وطالب المهندس عثمان جعفر عبدالله؛ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني بوضع برنامج لمساعدة السودان حتى يتجنب الكوارث، وأبان أن الهلال الأحمر يعمل على إعداد الدراسات حول العالم لتفادي الكوارث قبل وقوعها ومعالجتها وأثناء وبعد وقوعها، مشيرا الى اتجاهات الحركة الدولية ومناصرتها للشعوب التي تحل بها الكوارث وكيفية معالجتها.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الخبراء والمختصين قدموا أوراقا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية في الاستجابة لحالات الكوارث، وورقة إطار العمل الصحي للكوارث في السودان، الى جانب ورقة مخاطر الكوارث الطبيعية وكيفية تعزير الإطار القانوني للاستجابة الدولية في حالات الكوارث.

ف ع

