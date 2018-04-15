رئيس السلطة الفلسطينية يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام



الظهران 15 - 4 - 2018 م موفد (سونا) - دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام .

وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 29 بالمنطقة الشرقية بالظهران اليوم بحضور قادة ورؤساء العرب ندعو إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام هذا العام وتشكيل آلية لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بالقرارات الدولية وتطبيق مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى سلام دائم بيننا وإسرائيل .

وحذر من مغبة محاولة إسرائيل طلب العضوية في مجلس الأمن، داعيا القادة العرب التصدي لذلك، مبينا أن إسرائيل دائما ما تخرق وترفض بل تعيق أي قرار لمجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة منذ العام 1928 م حيث صدرت قرارات كثيرة ولكنها لم تتحقق، مشددا على أهمية وقفة عربية قوية تحول دون وصول إسرائيل إلى مجلس الأمن .

واعتبر محمود قرار الإدارة الأمريكية أن القدس عاصمة لإسرائيل خرق للقوانين الدولية، مؤكدا أنها ليست وسيطا بل طرفا في الأزمة وأن أي خطة سلام أمريكية أمر غير ذي مصداقية، ولفت إلى أن منطقة القدس شهدت هجمة إسرائيلية غير مسبوقة لطمس هويتها وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية .

ف ع