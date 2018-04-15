رئيس مجلس الولايات يلتقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان



الخرطوم 15-4-2018 (سونا) -التقى الدكتور عمر سليمان آدم رئيس مجلس الولايات بمكتبه اليوم الخبير

المستقل لحقوق الإنسان ارستيدس نونوسي الذي يزور البلاد حاليا بحضور الدكتور ابراهيم يوسف هباني نائب رئيس المجلس والدكتور عبداللطيف سيد احمد رئيس لجنة التشريع والشئون القانونية بمجلس الولايات. وبحث اللقاء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتطورات الأوضاع حول حقوق الإنسان ودور مجلس الولايات الذي يشرف على قضايا الولايات وكيفية نشر المعرفة والاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الولائي في السودان .

وقدم دكتور عمر سليمان شرحاً مفصلاً عن تجربة المجلس وأنشطته ونظام الحكم اللامركزي والسعى لتركيز القيم السياسية والآليات ونتائج الحوار الوطني ووثيقة الحوار للوصول إلى غاية الحكم الرشيد.

وأشار إلى حماية الحريات العامة والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على حقوق الإنسان وقضايا الحكم والسلام.

ولفت رئيس المجلس الى علاقة مجلس الولايات بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في اطار علاقات المجلس بالمؤسسات.

وأكد الاستاذ معتصم عبدالجليل رئيس لجنة الشؤون السياسية والتواصل الخارجي بمجلس الولايات وجود لجنة بالمجلس تختص بشأن حقوق الإنسان وتعمل في نشر الوعى والمحافظة على الحقوق والارتقاء بها، معرباً عن أمله في أن يحتل السودان المرتبة الأولى بين رصفائه حفاظاً على الحقوق ورعايتها لتحقيق شراكة ايجابية .

من جانبه ثمن الخبير المستقل لحقوق الإنسان الدور الذي يضطلع به مجلس الولايات تجاه قضايا حقوق الإنسان، قائلاً هذه المرة الخامسة التى ازور فيها السودان للوقوف على التطورات والمستجدات الجديدة والوقوف على المجالات التي تحتاج الى دعم وتعاون لاجل تقديم ما يلزم .

وأضاف نونوسي إن هذا اللقاء مع رئيس المجلس ينبئ بمستقبل التعاون المشترك.

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