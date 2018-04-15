لجنة التشريع بالبرلمان تقدم تنويراً للخبير المستقل لحقوق الإنسان

الخرطوم 15-4-2018 (سونا) - قدمت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني بمقر المجلس اليوم؛ تنويراً للخبير المستقل لحقوق الإنسان استيد ننوسي الذي يزور البلاد هذه الأيام؛ حول نشاطات البرلمان التشريعية والرقابية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.

وأشار رئيس اللجنة عثمان آدم نمر الى الإصلاحات التي طرأت على حزمة من القوانين في شأن حقوق الإنسان؛ التي تمت بموجب تعديل دستور البلاد للعام 2005م وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، مشيرا لقرار

رئيس الجمهورية بخصوص جمع السلاح، وقال إن البلاد الآن تشهد سلاما واستقرارا، في المناطق التي كان بها نزاعات، مثمنا البيئة التشريعية في السودان، وقال إنها كفيلة بحفظ وصيانة حقوق الإنسان في البلاد .

وطالبت اللجنة الخبير المستقل بتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لكل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه؛ ثمن الخبير المستقل تجربة الحوار الوطني بالسودان، وسلم رئيس اللجنة الخبير المستقل مصفوفة القوانين التي تم تعديلها في شأن حقوق الإنسان، مؤكدا مواءمتها مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية.