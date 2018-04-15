بريطانيا: الغرب سيدرس الموقف إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا مرة أخرى

لندن/بيروت 15-4-2018م (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد إن القوى الغربية ستدرس ”الخيارات“ المتاحة إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية مرة أخرى وذلك بعد ضربات على سوريا أثارت جدلا حول مشروعيتها وفعاليتها.



واستهدفت الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قلب برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا يوم السبت ردا على هجوم وقع قبل أسبوع يعتقد أنه بالغاز السام لكن الهجوم المحدود لن يوقف - على الأرجح - ما يحرزه الرئيس السوري بشار الأسد من تقدم في الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثامن.



ويمثل القصف الذي نددت به دمشق وحلفاؤها بوصفه عملا عدوانيا أحدث تدخل للدول الغربية ضد الأسد وحليفته روسيا.



لكن الدول الثلاث قالت إن الضربات اقتصرت على القدرات الكيماوية لسوريا ولم تهدف إلى الإطاحة بالأسد أو التدخل في الصراع السوري.



وفي تصريحات للتلفزيون البريطاني أيد جونسون قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي المشاركة في الهجوم قائلا إن هذا هو التصرف الصائب لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.



وأضاف لبرنامج أندرو مار على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”ليس هناك اقتراح على الطاولة حاليا بشن المزيد من الهجمات لأن نظام الأسد لم يكن من الحماقة لشن هجوم كيماوي آخر“.



وتابع ”إذا حدث هذا وعندما يحدث فمن الواضح أننا سندرس الخيارات مع الحلفاء“.



وتتماشى تصريحات جونسون فيما يبدو مع تصريحات سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي التي قالت - في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي - إن ترامب أخبرها بأنه إذا استخدمت سوريا الغاز السام مرة أخرى ”فإن الولايات المتحدة جاهزة للرد“.



وقالت الدول الغربية إن الضربات كانت تستهدف منع وقوع المزيد من هجمات الأسلحة الكيماوية بعد هجوم يشتبه بأنه كيماوي في مدينة دوما السورية في السابع من أبريل نيسان راح ضحيته ما يصل إلى 75 شخصا. وتلقي هذه الدول باللوم في الهجوم على الحكومة السورية.



لكن زعيم المعارضة البريطاني جيريمي كوربين قال إن الأساس القانوني الذي استند إليه قرار بريطانيا المشاركة في الضربات مشكوك فيه مضيفا أنه لا يؤيد إلا تحركا يدعمه مجلس الأمن الدولي.

* ”حالة مزاجية جيدة“



وقال كوربين في مقابلة مع (بي.بي.سي) ”أقول لوزير الخارجية.. أقول لرئيسة الوزراء.. أين السند القانوني لذلك؟“



وأضاف ”الأساس القانوني... كان يجب أن يكون الدفاع عن النفس أو تفويض من مجلس الأمن الدولي. التدخل لأسباب إنسانية مفهوم قابل للنقاش من الناحية القانونية في الوقت الحالي“.



وفي دمشق ذكرت وكالات أنباء روسية أن الأسد قال لمجموعة من أعضاء البرلمان الروسي يوم الأحد إن الضربات الصاروخية الغربية على بلاده عمل عدواني.



ونقلت الوكالات الروسية عن المشرعين قولهم إن الأسد كان في ”حالة مزاجية جيدة“ كما أشاد بالدفاعات الجوية سوفيتية الصنع التي ساعدت في صد الضربات الغربية.



وقبل الأسد دعوة لزيارة منطقة خانتي مانسي في سيبيريا بروسيا. ولم يتضح موعد الزيارة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات بأنها ناجحة.



وقال على تويتر: ”المهمة أنجزت“ مرددا عبارة استخدمها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2003 لوصف الغزو الأمريكي للعراق وهو الوصف الذي تعرض لسخرية واسعة النطاق بسبب استمرار العنف هناك لسنوات.



وقال اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) ”نعتقد أننا أصبنا قلب برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بضرب برزة بالتحديد“.







لكن مكينزي أقر بأن عناصر من البرنامج لا تزال قائمة وإنه لا يمكن أن يضمن عدم قدرة سوريا على تنفيذ هجوم كيماوي في المستقبل.



ونشرت سوريا مقطعا مصورا يظهر أنقاض معمل أبحاث تعرض للقصف لكنه يظهر أيضا الرئيس بشار الأسد أثناء وصوله لمكتبه كالمعتاد مع عنوان مرافق للمقطع يقول ”صباح الصمود“.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الضربات الغربية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوي انفجار كبير سمع في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في الريف الجنوبي لمدينة حلب في وقت متأخر من مساء السبت بالتوقيت المحلي لسوريا لكن سبب الانفجار وهدفه لم يعرفا.



وساعد الجيشان الروسي والإيراني الأسد على مدى السنوات الثلاث الماضية على سحق التهديد الذي تشكله المعارضة للإطاحة به.



وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الصراع السوري منذ سنوات بتسليح جماعات معارضة وقصف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ونشر قوات على الأرض لمحاربة التنظيم. لكن الدول الثلاث أحجمت عن استهداف حكومة الأسد باستثناء وابل من الصواريخ الأمريكية في العام الماضي.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا ”غير مقبولة ولا قانونية“.



ووصفت وسائل الإعلام السورية الهجوم بأنه ”انتهاك فاضح للقانون الدولي“. ووصفه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالجريمة وقال إن قادة الغرب مجرمون.

* منظمة حظر الأسلحة



وصفت واشنطن المواقع التي استهدفتها الضربة بأنها عبارة عن مركز قريب من دمشق لأبحاث الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها وموقع لتخزين الأسلحة الكيماوية بالقرب من مدينة حمص وموقع آخر قريب من حمص لتخزين معدات الأسلحة الكيماوية ويضم أيضا مركزا للقيادة.



وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد في سوريا لكنه قال إن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا تتطلب تحقيقا.



ومن المقرر أن يحاول مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زيارة دوما لتفقد الموقع الذي يشتبه أنه شهد هجوما بالغاز. وانتقدت موسكو رفض الدول الغربية انتظار النتائج التي سيتوصل إليها المحققون.



ونفت روسيا وقوع أي هجوم كيماوي في دوما واتهمت بريطانيا بأنها وراء اختلاق الهجوم لتصعيد ما وصفته بالهستيريا المناهضة لروسيا.



ووافقت سوريا في 2013 على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب قتل مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية. وبموجب الاتفاق كان من المسموح لسوريا الاحتفاظ بالكلور لاستخدامه في أغراض مدنية رغم أن استخدامه لأغراض عسكرية محظور.



وتكررت مزاعم استخدام الأسد للكلور خلال الحرب على الرغم من أنه لا يسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا على خلاف غازات الأعصاب وعلى خلاف الأعداد التي سقطت في هجوم الأسبوع الماضي.