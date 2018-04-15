الأمين لجامعة الدول العربية :عدم التوافق يغري الآخرين بالتدخل في شؤوننا‎



الظهران 15 - 4 - 2018 م موفد (سونا) - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زعماء

وقادة العرب إلى التوافق حول قضايا الأمة، وقال إن التفرق يغري الآخرين للتدخل في شؤوننا .

ودعا خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العادية الـ 29 بالظهران اليوم الزعماء والقادة العرب إلى الوحدة والاتفاق لمواجهة التحديات التي تواجة الأمة العربية، واضاف (أن الأزمات التي تمر بها أمتنا تخصم من رصيدها الأمني والقومي)، لافتا إلى أن التحديات تفرض على الامة إجراء حوار شامل لمجابهة المحاولات التي يراد بها شق صفها.

وأعرب أبو الغيط عن أسفه لما يجري في سوريا، و قال " إني أحمل النظام مسؤولية انهيار الوطن ولا أبرئ ساحة إقليمية ودولية من ذلك تهدف لحقيق أهداف سياسية واستراتيجية"، مناشدا زعماء وقادة العرب باتخاذ موقف يسهم في حل سلمي .

وأدان أبو الغيط تدخل إيران في الشأن العربي، معلنا وقوف الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية لحماية واستقرار أراضيها واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس فضلا عن البحث عن حل للأزمة الليبية، مهنأً العراقيين بانتصارهم على داعش، مجددا رعاية الجامعة العربية لقضايا الأمة بوقفة واتحاد قادتها .

ف ع

