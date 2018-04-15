لجنة التشريع والقانون بتشريعي النيل الأزرق تعقد اجتماعها الأول

الدمازين 15-4-2018 (سونا) - عقدت لجنة التشريع والقانون والحكم المحلي بمجلس تشريعي النيل الأزرق اليوم؛ اجتماعها الأول في مستهل أعمال الدورة السابعة لمناقشة الرؤية المستقبلية وخطة عمل اللجنة للمرحلة القادمة؛ بجانب بحث ماتم من عمل في فترة الإجازة.

وأكدت الأستاذة انتصار عمر عبد الله رئيس اللجنة، على ضرورة تضافر الجهود والتعاون المشترك والتركيز على استقطاب الشراكات مع النظراء وتحقيق الاستقرار والانسجام لدعم تحقيق أهداف اللجنة في خدمة المجتمع وإنفاذ حكم وسيادة القانون.

وأبانت انتصار أن خطة عمل اللجنة للمرحلة القادمة ترتكز على الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس، وتهدف لمتابعة تجميع القوانين والأوامر الولائية المستصدرة من قبل المجلس وتصنيفها وشرحها؛ بجانب إصلاح القوانين ومعالجة تقاطعات القوانين؛ بالأخص قوانين الخدمة المدنية وقوانين الهيئآت؛ بجانب وضع آلية وجدول لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس.

