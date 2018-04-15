مفوضية حقوق الإنسان تؤكد تعاونها التام مع آليات الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

كادقلي 15-4-2018 (سونا) رحب نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور حسيب يونثان بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد ننوسي للبلاد .

وقال الدكتور يونثان في تصريح لـ(سونا) إن لقاءهم بالخبير المستقل سيتطرق لجملة من الموضوعات وبحث أوجه التعاون المشترك وفقا لاختصاصاته الأممية القاضية بضرورة تقديم المساعدات الفنية وتنمية القدرات اللازمة للمفوضية للقيام بدورها كاملا في ملف حقوق الإنسان بالسودان .

وأكد التزام المفوضية بالمضي قدما في تعاونها التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي وفق استراتيجية المفوضية للارتقاء وتطوير وترقية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد .