حزب الأمة ولاية الخرطوم يعقد المؤتمر التنظيمي الثالث وينتخب حسن إسماعيل رئيسا له

الخرطوم 15-4-2018م (سونا) -

عقد حزب الأمة بولاية الخرطوم مؤتمره التنظيمي الثالث بقاعة المركز الثقافي بمحلية أمدرمان بحضور 600 عضو وتمثيل واسع من القوى السياسية .

وطرح دكتور الصادق الهادي المهدي رئيس الحزب برنامج الحزب، مشيرا إلى رأي الحزب في القضايا المختلفة الداخلية والخارجية، مناديا بإجازة الدستور عبر البرلمان الحالي، مقترحا تخفيض مقاعد البرلمان في 2020م إلى 350 عضوا على أن تكون 60% من المقاعد للقوائم النسبية، كما نادى بضرورة انتخاب الولاة من المجالس التشريعية.

وعدد السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية دور الأنصار التاريخي في بناء السودان ثم أعقبه السيد مجدي عبد العزيز معتمد أمدرمان ممثلا لوالي الولاية الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، حيث أثنى على حسن تنظيم وترتيب وحشد المؤتمر.

الدكتور عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني أبلغ الحضور تحايا السيد الرئيس عمر البشير، ذاكرا أنه سعيد بأن يرى حزبا قويا منظما كما هو ماثل أمامه، مضيفا أن الساحة تحتاج فعلا لأحزاب قوية. ثم تحدثت الدكتور تابيتا بطرس ممثلة لحزبها ولقطاع المرأة، مقدمة التحية والشكر لقيادة الحزب، مشيدة بممارسة الحزب للديمقراطية بداخله.

وتحدث الدكتور تجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي الذي قال إن المؤتمر بهذا الإعداد والتنظيم يشير إلى أن هذا الحزب قادم بقوة وسيشكل منافسة في الانتخابات القادمة .

رئيس الحزب بالولاية الأستاذ حسن إسماعيل أشاد برؤساء الحزب في المحليات على الجهد الذي بذلوه لقيام المؤتمر، معددا دور الحزب التاريخي وتطلعه للعب دور أساسي في المستقيل القريب .

بعد الجلسة الافتتاحية انعقدت الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس للحزب بولاية الخرطوم، حيث أجمع المؤتمر على اختيار حسن إسماعيل رئيسا للحزب بالولاية .

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