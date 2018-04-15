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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يصدر قراراً بتعيين قضاة للعمل بمحكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام

التاريخ : 15-04-2018 - 06:05:00 مساءً
الخرطوم 15-4-2018م (سونا) - أصدر مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء قرارا يقضي بتعيين قضاة للعمل بمحكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام، وذلك بعد الاطلاع على أمر تأسيس محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام وهم :
مولانا / ياسر بخيت المرضي - قاضي المحكمة العامة
مولانا /الأصم الطاهر أحمد - قاضي المحكمة العامة
مولانا /فهمي عبد الله مالك - قاضي المحكمة العامة
وتختص المحكمة بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام. كما تختص بالنظر في الدعاوى التى يحيلها إليها رئيس القضاء.
الجدير بالذكر أن المحكمة مقرها الخرطوم ويجوز لها أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان، وذلك تقصيراً للظل القضائي وتماشياً مع استراتيجية السلطة القضائية وتمكيناً للقضاء من الاضطلاع بدوره في مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.
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