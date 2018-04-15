مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية يعقد اجتماعه الدوري بدنقلا

دنقلا 15-4-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية اجتماعه الدوري بدنقلا برئاسة والي الولاية المهندس علي عوض محمد موسى، وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريح لـ(سونا) - إن الاجتماع ناقش تقارير أداء وزارات القطاعين الاقتصادي والخدمي للربع الأول من هذا العام؛ وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية 2017 /2020 وخطة الولاية للعام الحالي.

وقال الامين العام للحكومة أن المجلس وقف من خلال تقرير وزير المالية رئيس القطاع الاقتصادي الأستاذ محمد عثمان عباس على التطور الكبير الذي حققته الولاية الشمالية في مجال نسبة تحصيل الإيرادات الذاتية والتي تجاوزت خلال الربع الأول الـ70% . وفي محور الموارد بلغت النسبة 59%حيث بلغ إجمالي المال في هذا الربع 279 مليون جنيه، من جملة الربط المقرر والبالغ 470 مليون جنيه، مضيفا أن المجلس وجه وزارة المالية بضرورة توجيه الصرف على مشروعات التنمية ودعم القطاعات الإنتاجية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية إن الاجتماع وجه - ومن خلال استعراض تقرير وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة للربع الأول - بضرورة وضع الترتيبات اللازمة لبداية التشغيل التجريبي لمطاحن الفردوس بدنقلا وتشجيع العمل السياحي، كما أوضح أن المجلس أشاد بمجهودات وزارة التخطيط العمراني في مجال المياه والتزامها بتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية زيرو عطش بجانب إشادة المجلس بالنتائج الطيبة التي ظلت تحقهها وزارة التربية والتعليم في شهادتي الأساس والثانوي والعمل الكبير الذي قامت به وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، حتى تم افتتاح مركز الشيخ الجميح لأمراض وجراحة وعلاج مرضى السكري بمدينة دنقلا وأكد أن مجلس الوزراء وجه الوزارة بضرورة توفير احتياجات المؤسسات الصحية من الكوادر الصحية.

وأشار الأستاذ عباس حسن خليل إلى أن الاجتماع أشاد بتجربة المجلس الأعلى لشؤون المرأة والطفل في ما يلي افتتاح وحدة حماية الأسرة والطفل بدنقلا وتنفيذ مشروع إسناد الطالب المدرسي وكذلك مجهودات وزارة الثقافة والإعلام من أجل إنجاح مشروع دنقلا عاصمة للثقافة السودانية، كما أبان أن المجلس أشاد بالنتائج الطيبة التي ظل يحرزها فريق الأهلي مروي ممثل الولاية الشمالية في منافسات الدوري الممتاز، موضحا أن الاجتماع وجه بضرورة إسناد ودعم ومؤازرة الفريق في مشواره ومبارياته القادمة.