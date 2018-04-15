الامة الفيدرالي بالنيل الأزرق يؤكد إسناده لمشروعات التنمية بالولاية

الدمازين 15-4-2018(سونا) - عقد المكتب القيادي لحزب الأمة الفيدرالي بالنيل الأزرق اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ صديق عثمان رئيس الحزب ووزير الشباب والرياضة بالولاية .

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بأداء الحزب وترتيباته للمرحلة القادمة، ورحب بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المعنية بتمديد وقف إطلاق النار .

وأوضح صديق أن الحزب خصص جلسة أعلن من خلالها مباركته لرئيس الجمهورية وإعلانه الحرب على الفساد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ التي من شأنها خلق أجواء جديدة للوفاق السياسي وإرساء دعائم الوحدة الوطنية وتحفيز القوى السياسية للمضي قدما في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني؛ خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود والتعاون.

وجدد صديق وقفة الحزب وإسناده لحكومة الولاية وانفتاحها على المحليات بمزيد من مشروعاتها التنمية وتوحيد الصف والكلمة دعما لمسيرة السلام والاستقرار بكافة أرجاء الولاية .

وفي ذات السياق؛ أكد صديق دعم الحزب ومؤازرته لمشروعات وبرامج العمل الصيفي للعام 2018 والتي تم تدشينها بمدينة الكرمك، مشيرا الى جاهزية شباب وطلاب الحزب لنشر ثقافة السلام وتثبيت دعائم الحزب وغرس الروح الوطنية في المجتمع.