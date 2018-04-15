المكتب التنفيذي لجناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية يختتم أعماله‎

الخرطوم 15- 4 -2018(سونا) - اختتم الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي لجناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية أعماله مساء اليوم بفندق كورال بالخرطوم.

وأكد بيان صحفي صدر في ختام الجلسات، أن الاجتماع أجاز الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي وخطة العمل المقترحة للفترة المقبلة الى حين انعقاد الجمعية العمومية الثانية في العام 2019م.

وتقدمت السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة الموريتانية نيابة عن الوفود المشاركة برسالة شكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لاستضافة السودان لاجتماع جناح المرأة بالأحزاب الأفريقية.

وأعربت وفود المرأة في الأحزاب السياسية الأفريقية المشاركة في الاجتماع والورشة التدريبية عن شكرها وتقديرها للشعب السوداني وحزب المؤتمر الوطني على الدعم المستمر لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية.

وناقشت الورشة التدريبية للقيادات النسوية بالأحزاب الأفريقية على هامش الاجتماع، تجارب المشاركة السياسية للمرأة بدول رواندا والمغرب وغانا والسودان؛ الى جانب أوراق عن المشاركة السياسية المستدامة للمرأة الأفريقية.

واستمعت الورشة الى مداخلات وتعقيب من السيدة ماجور جرجس من منظمة تجمع النساء الأفريقيات والسيدة جاكلين بنيامين من دولة جنوب السودان والسيدة قمر هباني أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني. وقد ترأست جلسات الورشة التدريبية كل من السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة الموريتانية، والسيدة جيوسي ميلوا من دولة زامبيا نائب رئيس جناح المرأة بالمجلس.