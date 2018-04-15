القمة العربية تختتم أعمالها وتصدر توصياتها

الظهران - 15 - 4 - 2018 م ( موفد سونا) - اختتمت القمة العربية العادية الـ29 " قمة القدس "مساء اليوم أعمالها وأصدرت توصياتها وبيانها الختامي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية بحضور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وقادة ورؤساء وفود الدول العربية .

وأكدت القمة في بيانها الختامي الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولا الى الحل والوقوف معها صفا واحدا والوقوف في وجه الإرهاب واليقظة إزاء الأطماع والتهديدات التي تستهدف الدول العربية،

وأوصت القمة بالعمل على تسريع آليات العمل العربي المشترك للنهوض بالاقتصاد ودعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي .