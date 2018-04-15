الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:29:00 PM

أخبار محلية - سياسية

القمة العربية تختتم أعمالها وتصدر توصياتها

التاريخ : 15-04-2018 - 08:09:00 مساءً
الظهران - 15 - 4 - 2018 م ( موفد سونا) - اختتمت القمة العربية العادية الـ29 " قمة القدس "مساء اليوم أعمالها وأصدرت توصياتها وبيانها الختامي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية بحضور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وقادة ورؤساء وفود الدول العربية .
وأكدت القمة في بيانها الختامي الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولا الى الحل والوقوف معها صفا واحدا والوقوف في وجه الإرهاب واليقظة إزاء الأطماع والتهديدات التي تستهدف الدول العربية،
وأوصت القمة بالعمل على تسريع آليات العمل العربي المشترك للنهوض بالاقتصاد ودعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء