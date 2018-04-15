وكيل الخارجية بالإنابة يلتقي رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي

الخرطوم 15-4- 2018 (سونا) -

استقبل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، السفير عمر صديق ، اليوم، السيدة جوانا فرونيكا، رئيسة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 (2005) والوفد المرافق لها والذي يضم ممثلين للأعضاء الخمسة الدائمين و غيرهم من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، الى جانب بعض أعضاء فريق الخبراء.

و قد رحب السيد الوكيل بالإنابة بالسيدة رئيسة اللجنة والوفد المرافق لها، كما أعرب عن ترحيب حكومة السودان بما جاء فى القرار رقم 2400 بشأن عزم المجلس على مراجعة نظام العقوبات، و أشار الى الأهمية التي يوليها السودان لمراجعة نظام العقوبات، مشيراً الى التطورات الإيجابية على الأرض في دارفور و التي حدت بمجلس الأمن لخفض عدد قوات بعثة يوناميد الى النصف، وفي ذلك إقرار قاطع بتطور الأوضاع نحو السلام و الاستقرار المستدام؛ الأمر الذي يوجب إعادة النظر في نظام العقوبات، مشيراً الى أن دارفور بحاجة لدعم التنمية وجهود البناء و الإعداد للعودة الطوعية في مختلف الولايات، وتمنى أن تسهم الزيارة في اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل مجلس الأمن في هذا الاتجاه.

من جانبها، أعربت السيدة جوانا رئيسة لجنة العقوبات عن سعادتها بالتطورات الإيجابية الكبيرة التي تشهدها دارفور؛ وأن هذه الزيارة سوف تمكنها من الوقوف على الحقائق و التطورات الإيجابية والتقرير بشأنها لمجلس الأمن.

