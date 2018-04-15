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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يجدد موقف السودان الثابت للحل السلمي للقضايا العربية‎

التاريخ : 15-04-2018 - 08:57:00 مساءً
الظهران 15 - 4 - 2018م ( موفد سونا) - جدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير موقف السودان الثابت للحل السلمي للقضايا العربية خاصة القضية السورية واليمنية .
وأشاد رئيس الجمهورية - خلال مخاطبته القمة العربية العادية الـ29 بمدينة الظهران اليوم - أشاد بالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ، على حسن الاستضافة وتنظيم هذه القمة العادية ودورها في حل القضايا العربية.
وأدان رئيس الجمهورية إطلاق الصواريخ من قبل مليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وأعلن البشير رفض السودان للتدخلات الإقليمية في الشأن السوري، داعيا الى الاتفاق على وقف الحرب التي دفع ثمنها الشعب السوري.
و ترحم على أرواح ضحايا الطائرة الجزائرية معزيا الجزائر حكومة وشعبا في هذا الفقد الجلل .
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