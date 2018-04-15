وزير الخارجية المناوب يلتقي الممثلة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الخرطوم 15-4 -2018 م (سونا) - التقى وزير الخارجية المناوب، السفير محمد عبد الله إدريس، بمكتبه ظهر اليوم، بالممثلة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأعرب الوزير المناوب عن شكره للممثلة الإقليمية على جهود الهيئة لتمكين وتنمية المرأة فى السودان، مشيرا لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، والخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية فى السودان، والدور المهم والكبير الذى تضطلع به فى كافة المجالات، وإيلاء الدولة أهمية قصوى لقضايا المرأة.

ورحب سيادته بالمديرة الجديدة لمكتب الهيئة فى السودان السيدة/ Adjaratou Fatou Ndiaye التى ستستلم مهامها فى القريب العاجل، طالبا من المديرة الإقليمية الجديدة أن تكون موضوعية فى تناولها لوضع المرأة فى السودان، مؤكدا تعاون الجهات ذات الصِّلة معها وتسهيل مهمتها فى السودان.





