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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يلتقي رئيسي الصومال وجيبوتي

التاريخ : 15-04-2018 - 09:43:00 مساءً
الظهران 15 - 4 - 2018 م ( موفد سونا )- التقي رئيس الجمهورية المشير عمر أحمد البشير علي هامش القمة العربية رئيس دولة الصومال محمد عبدالله فرماجو والرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر قيلي كلاً على حدة وبحث معهما العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وكل من الصومال وجيبوتي .
وقال بروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية في تصريحات صحفية ان القمة العربية العادية ال 29 كانت فرصة للقاءات الثنائية بين قادة الدول العربية لمناقشة العلاقات بين بلدانهم والعمل علي تطويرها وتقدمها الي الإمام تحقيقا للمصالح المشتركة .
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