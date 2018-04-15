رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدولة بالخارجية الروسية‎

الظهران 15 - 4 - 2018 م ( موفد سونا) - بحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع وزير الدولة بالخارجية الروسية علي هامش القمة العربية العادية ال29 ( قمة القدس ) علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الشراكة الاستراتيجية التي تصب في صالح شعبيهما .

وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور ان رئيس الجمهورية بحث مع الوزير الروسي العلاقات بين السودان وروسيا خاصة وأن السودان يتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر المقبل مشيرا الي تنامي العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بين الرئيسين البشير وبوتين.