حكومة وتشريعي شمال دارفور يرحبان بقرار بايلولة مباني السلطة الاقليمية الي جامعة الفاشر‎

الفاشر 15ــ4ــ2018م (سونا) - اشادت حكومة ولاية شمال دارفور بالقرار الذي اصدره رئيس الجمهورية مؤخرا والذي قضي بايلولة مباني السلطة الاقليمية لدارفور بالفاشر الي جامعة الفاشر لتكون اضافة لمباني الجامعة للتوسع افقيا ورأسيا في المجال العلمي .

وعبر وزير الثروة الحيوانية والي الولاية بالانابة محمد بريمة حسب النبي لدي لقائه اليوم بمكتبه بامانة حكومة الولاية بالفاشر رئيس مجلس ادارة الجامعة البروفيسورمحمد عبدالرحمن أرباب و مدير الجامعة البروفيسورالجيلاني علي الأمين ووكيل الجامعة الدكتورأبوالبشر عبدالرحمن يوسف عبر عن مباركة حكومة الولاية للقرار الرئاسي ، مؤكدا ان ايلولة مبني السلطة الاقليمية لجامعة الفاشر يمثل دليل عافية علي ما تحقق من الامن الاستقرار بدارفور .

ووجه الوالي بالانابة وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بتكملة إجراءات تسجيل المبنى ومنح الجامعة شهادة بذلك .

وكان رئيس المجلس التشريعي بشمال دارفور عيسي محمد عبد الله قد تلقي تنويرا اليوم من وفد مجلس وادارة جامعة الفاشر برئاسة البروفسيور ارباب حول فحوي القرار الرئاسي ، حيث اكد الوفد ان القرار قد لبي حاجة الجامعة للتوسع في الكليات العلمية التى تحتاجها دارفور ،ككليات الصيدلة وطب الاسنان وغيرها .

ومن جهته فقد ثمن رئيس المجلس التشريعي الجهود التى ظلت تبذلها ادارة الجامعة ومجلس ادارتها من اجل النهوض بالجامعة مؤكدا ان ايلولة مبني السلطة الاقليمية للجامعة لاقامة كليات علمية جديدة سيسهم فى دفع رسالة الجامعة الي الامام لتلبية ومعالجة قضايا مجتمع دارفور عبر البحوث والدراسات المتقدمة التى ستجري من خلال الكليات العلمية الجديدة .