الإتحاد العام للمرأة السودانية بالنيل الأبيض يختتم عقد مؤتمراته القاعدية بالمحليات

كوستي في 16 - 4 - 2018م ( سونا ) - اختتم الاتحاد العام للمرأة السودانية بولاية النيل الأبيض مؤتمرات البناء القاعدي بكل محليات الولاية تحت شعار (من أجل الوطن نستنهض الهمم لنبلغ القمم).

وقالت الأستاذة ابتسام عبد الرحمن الأمين العام لاتحاد المرأة بالولاية في تصريح لـ (سونا) إن المؤتمرات أحدثت حراكا ًسياسياً واجتماعياً كبيراً وسط قطاع المرأة على مستوى الولاية، وإن البناء اتسم بالشورى والشفافية وتم من خلاله اختيار كوادر نسائية قادرة على تحقيق تطلعات المرأة في المجالات المختلفة، وأشارت إلى أن المؤتمرات كشفت عن تنامي الوعي السياسي والاجتماعي للمرأة لمجابهة تحديات المرحلة القادمة.

وأكدت إبتسام أن الاتحاد سيواصل في مشروعات تنمية المرأة ورفع مقدراتها عبر التدريب والتأهيل بالإضافة لتكوين الجمعيات النسوية ومشروعات التمويل الأصغر، مشيرة الى أن الاتحاد يرتب لإنعقاد المؤتمر العام للاتحاد بالولاية نهاية ابريل الجاري برعاية والي النيل الأبيض لاختيار أمينةجديدة للإتحاد .